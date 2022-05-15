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Son dakika: Göztepe-Beşiktaş maçında kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

15.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'nin konuğu Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar İzmir deplasmanında kazanıp İstanbul'a moralli bir şekilde dönmek istiyordu. Ligden 3 hafta önce düşmeyi garantileyen Göztepe ise evinde oynayacağı son maçtan 3 puan alıp taraftarlarına bir hediye vermek istiyordu. Karşılaşmanın başında Göztepe'nin savunma oyuncusu Arslanagic, kendi kalesine yanlışlıkla şut çekerek topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyon ofsayt olunca gol geçerlilik kazanmadı

Son dakika: Göztepe-Beşiktaş maçında kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Topladığı 55 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Kara Kartal, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve moral depolamayı istiyordu. Lige 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe ise evindeki son maçında ağırladığı Beşiktaş'ı devirip, 13 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyordu. Maçın henüz başında sahalarda ender göreceğimiz bir an yaşandı.

SON DAKİKA: KENDİ KALESİNE YANLIŞLIKLA ŞUT ÇEKTİ

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Bir pozisyonda Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, ceza sahası içinde topla birlikte bomboş kaldı. Meşin yuvarlağı içeri doğru çeviren Kanadalı oyuncu pas hatası yaptı ve top Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic'e geldi. Arslanagic topu uzaklaştırmak isterken yanlışlıkla kendi kalesine doğru topu vurdu. Top ağlara gitti fakat Larin'in ofsaytta olmasından dolayı gol iptal edildi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe Cyle Larin son dakika haberi
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