Son dakika: Göztepe-Beşiktaş maçında kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Son dakika haberleri... Topladığı 55 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Kara Kartal, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve moral depolamayı istiyordu. Lige 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe ise evindeki son maçında ağırladığı Beşiktaş'ı devirip, 13 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyordu. Maçın henüz başında sahalarda ender göreceğimiz bir an yaşandı.

SON DAKİKA: KENDİ KALESİNE YANLIŞLIKLA ŞUT ÇEKTİ

Bir pozisyonda Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, ceza sahası içinde topla birlikte bomboş kaldı. Meşin yuvarlağı içeri doğru çeviren Kanadalı oyuncu pas hatası yaptı ve top Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic'e geldi. Arslanagic topu uzaklaştırmak isterken yanlışlıkla kendi kalesine doğru topu vurdu. Top ağlara gitti fakat Larin'in ofsaytta olmasından dolayı gol iptal edildi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



