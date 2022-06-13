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Son dakika: Göztepe'nin yeni sahibi, İzmir'e geldi! Rasmus Ankersen, sarı - kırmızıyı giydi...

13.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nu 28 puanla 19. sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Rus iş insanı Roman Abramovich'in sarı - kırmızılı kulübü satın alacağına dair iddialar yalanlanırken, Göztepe'nin yeni sahibi de ortaya çıktı. Danimarkalı Rasmus Ankersen, Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini devralıyor. Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından olan Ankersen, İzmir'e de geldi.

Son dakika: Göztepe'nin yeni sahibi, İzmir'e geldi! Rasmus Ankersen, sarı - kırmızıyı giydi...

Spor Toto 1. Lig'e düşen Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70 devralma konusunda prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen, İzmir’e geldi. Başkanlık görevinden daha önce istifa eden Mehmet Sepil ve Başkanvekili Talat Papatya ile bir araya gelen Ankersen, yönetimle yeni sezon öncesi bilgi alışverişinde bulundu. Göztepe’nin 97’nci yılına özel olarak bastırılan tişörtü de giyen Ankersen’in yarın sarı-kırmızılıların kuruluş yıl dönümü için yapılacak etkinliklere de katılacağı ifade edildi.

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TURGAY ALTAY ÖN PLANDA

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Sepil ve Papatya ile toplantılara başlayan Ankersen’in öncelikle teknik direktör sorunun çözülmesi için mesai harcadığı kaydedildi. Yöneticilerin önerdiği isimler üzerinde çalışan Ankersen’e geniş çapta bir liste verildi. Listede Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Volkan Demirel’in olduğu, yıllarca Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Turgay Altay'ın bir adım öne çıktığı kaydedildi.

İLK TÜRK KULÜBÜ...

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Mevcut takımla ilgili de bilgiler alan Rasmus Ankersen, gelecek teknik adamın raporuna göre kadroyu şekillendireceği vurgulandı. Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ni gezen Ankersen, personelle de tanıştı. Ankersen’in yarın oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı’na geleceği de öğrenildi. Göztepe, Ankersen'le yurt dışından yatırım alan ilk Türk kulübü olacak.

GÖZ - GÖZ 97 YAŞINDA

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, yarın 97’nci yaşını kutlayacak. Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşayan sarı-kırmızılılar her sene olduğu gibi 14 Haziran’da doğum günü etkinlikleri yapacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda toplanacak sarı-kırmızılı futbolseverler önce müzik gösterileriyle organizasyona başlayacak. Ardından saatler 21.30’u gösterdiğinde Göztepeli futbolseverler geleneksel olan meşale şovlarını yapacak. Meşale gösterisinin ardından taraftarlar Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için tribündeki yerlerini alacak.

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