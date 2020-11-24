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Göztepe Poko'nun sözleşmesini feshetti

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Sarı Kırmızılı ekip yaptığı açıklamada, "Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir" ifadelerine yer verdi.

Göztepe Poko'nun sözleşmesini feshetti

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, ülkesinin milli takımından yine dönmeyen Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2.5 yıldır kadroda yer alan Gabonlu futbolcunun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini açıkladı. Daha önce de kamplara geç katılan, yaz döneminde hazırlık kampına 3 hafta gecikmeli gelen Poko'nun son yaptığı hareket sabırları taşırdı. Gabonlu futbolcunun milli maçlar için gittiği ülkesinden dönerek 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, takıma katılmayan Poko'nun hiçbir mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.

Göztepe'den yapılan açıklamad şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız.

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