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SON DAKİKA: Gustavo Henrique'ye eski başkanından şok sözler! "Karaktersiz"

10.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Sezon öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique, Ümraniyespor karşısında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'de en çok elelştirilen isimlerin başında gelmişti. Yavaş oyunuyla taraftarın tepkisini çeken Brezilyalı oyuncu için eski takımı Santos'un başkanı Jose Carlos Peres'in verdiği bir röportaj ortaya çıktı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Gustavo Henrique'ye eski başkanından şok sözler! "Karaktersiz"
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük skorla açan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Gustavo Henrique ilk maçına çıkarken, karşılaşmanın ardından gündem oldu. Sarı-Lacivertli taraftarların özellikle yavaşlığından şikayet ettiği Brezilyalı futbolcunun ilk maçında başarısız bir performans göstermesi yönetimi de endişelendirirken, oyuncunun eski başkanı Jose Carlos Peres'in 2 yıl önce verdiği bir demeç, gündeme bomba gibi düştü.

HENRIQUE'YE SERT SÖZLER!

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2012 yılında Santos A takımına yükselen ve 2020 yılına kadar burada forma giymesinin ardından Flamengo kulübüne transfer olmuş ve son olarak Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti. Santos başkanı Jose Carlos Peres, gazeteci Jorge Nicola'nın YouTube kanalına verdiği röportajda, şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Gustavo Henrique'yi 'karaktersiz' olarak eleştirmişti.

"KARAKTERSİZ"

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Jose Carlos Peres, Gustavo'nun takımdan ayrılma şekline yönelik "Benim yönetimimden önce Palmeiras'a arka kapıdan giden (Lucas Lima-Forteleza’da oynuyor) biri gibi davrandı. Flamengo'ya menajerinin de oyunlarıyla arka kapıdan kalarak gitti. Karaktersizlik yaptı. Gustavo Henrique bana ve Santos'a söz verdi. Önceliği olduğunu söyledi. Sonra ortadan kayboldu. Flamengo’da ortaya çıktı. Bu da önemli değil. Hikaye şu: Kim Santos'u arka kapıdan terk ederse gittiği yerde başarılı olmakta zorluk çekiyor." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe santos
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