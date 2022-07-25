Son dakika haberi: Arda Turan'dan "Orhan Veli Gencebay" iddialarına sert yanıt! "Uyduranlara soruyorum...""

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan, kariyeri İspanyol devleri Atletico Madrid, Barcelona'ya kadar uzanan Arda Turan son yıllarda spor yaşantısından çok özel hayatıyla gündemde...

Galatasaray ile olan sözleşmesi sonra eren ve henüz herhangi bir takım ile anlaşmayan 35 yaşındaki futbolcunun, hangi takıma gideceği ya da spor kariyerini noktalayıp noktalamayacağı merak konusu olurken tecrübeli oyuncuya dair söylentiler günden güne artmaya devam ediyor.

Son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan tecrübeli oyuncu dikkat çeken bir iddia ile gündeme gelmiş ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

"ORHAN VELİ GENCEBAY"

Arda Turan'ın yeni bir takım ile halen anlaşamamış olması ve bu sebepten kendisini eleştirenlere yönelik “Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor” yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ARDA TURAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Yaşanan bu durum sosyal medyada gündem olurken, Arda Turan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Turan kişisel hesabından konuya dair cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunurken, böyle bir şeyin yaşanmadığını söyledi.

"O İFADEYİ NEREDE KULLANMIŞIM?"

"Bana atfefedilen 'Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki 'Sait Faik'in Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek." diyen Arda Turan, "Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, duyan?" dedi.

"EDEBİYATLA İLGİLENİN"

Son olarak ise Turan paylaşımını, "Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanık gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalanlara hemen kananlara kalmazdı" şeklinde noktaladı.



