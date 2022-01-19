SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika haberi: Aykut Kocaman sessizliğini bozdu! Alex'e olay cevap

Son dakika haberi: Aykut Kocaman sessizliğini bozdu! Alex'e olay cevap

19.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'a taş atmıştı. Alex, "Çalıştığım en kötü teknik adam Aykut Kocaman" demişti. Brezilyalı futbolcuya Aykut Kocaman'dan yanıt gecikmedi. Kocaman yaptığı açıklamada, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim." dedi.

Son dakika haberi: Aykut Kocaman sessizliğini bozdu! Alex'e olay cevap

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Türkiye'ye damga vuran ve ülkemize gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında gösterilen Alex de Souza geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de son sezonunda Aykut Kocaman'ın kararıyla takımdan gönderilen Brezilyalı oyuncu, Aykut Kocaman hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu. Aykut Kocaman'dan da Alex'e yanıt gecikmedi.

"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

resized_87d5d-1217fa40fwfwwf

Şimdilerde Sao Pauolo'nun alt yaş kategorisinde bulunan U20 takımında görev alan Alex de Souza, kendisiyle yapılan röportajda, "Senin için en iyi ve en kötü teknik direktör kimdi?" şeklindeki soruya "En iyi koç Vanderlei Luxemburgo. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" yanıtını vermişti.

Son dakika: Alex'in Aykut Kocaman sözleri sonrası kıyamet koptu! Fenerbahçe taraftarları birbirlerine girdiSon dakika: Alex'in Aykut Kocaman sözleri sonrası kıyamet koptu! Fenerbahçe taraftarları birbirlerine girdi

SON DAKİKA: AYKUT KOCAMAN'DAN JET YANIT

thumbs_b_c_e801ee4b2ebc1cd93ca6e51b1a285141

Alex de Souza'nın bu açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. Fenerbahçe kariyerine Aykut Kocaman döneminde son verilmesin dolayı arasının bozuk olduğu bilinen yıldız oyuncunun bu çıkışı sürpriz olarak nitelendirilmişti. Aykut Kocaman, Play Spor'a konuşarak tecrübeli oyuncuya cevap verdi.

"ANLAM VEREMEDİM"

0d67cfe4ce094dd6bac679e1a77d8779

Aykut Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

894791-20024418-2560-1440

Fenerbahçe yönetimi, 1 Ekim 2012 tarihinde Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Alex'in sözleşmesini feshetmişti. Alex de Souza, Fenerbahçe'deki müthiş performansıyla adını tarihe yazdırdı. Brezilyalı efsane isim, Fenerbahçe formasıyla toplam 344 maçta 171 gol, 145 asistle oynadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Pereira'nın yeni durağı herkesi çok şaşırtacak!Pereira'nın yeni durağı herkesi çok şaşırtacak!
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Fenerbahçe Futbol Kulübü Alex de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.