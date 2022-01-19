Son dakika haberi: Aykut Kocaman sessizliğini bozdu! Alex'e olay cevap

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Türkiye'ye damga vuran ve ülkemize gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında gösterilen Alex de Souza geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de son sezonunda Aykut Kocaman'ın kararıyla takımdan gönderilen Brezilyalı oyuncu, Aykut Kocaman hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu. Aykut Kocaman'dan da Alex'e yanıt gecikmedi.

"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

Şimdilerde Sao Pauolo'nun alt yaş kategorisinde bulunan U20 takımında görev alan Alex de Souza, kendisiyle yapılan röportajda, "Senin için en iyi ve en kötü teknik direktör kimdi?" şeklindeki soruya "En iyi koç Vanderlei Luxemburgo. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" yanıtını vermişti.

SON DAKİKA: AYKUT KOCAMAN'DAN JET YANIT

Alex de Souza'nın bu açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. Fenerbahçe kariyerine Aykut Kocaman döneminde son verilmesin dolayı arasının bozuk olduğu bilinen yıldız oyuncunun bu çıkışı sürpriz olarak nitelendirilmişti. Aykut Kocaman, Play Spor'a konuşarak tecrübeli oyuncuya cevap verdi.

"ANLAM VEREMEDİM"

Aykut Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Fenerbahçe yönetimi, 1 Ekim 2012 tarihinde Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Alex'in sözleşmesini feshetmişti. Alex de Souza, Fenerbahçe'deki müthiş performansıyla adını tarihe yazdırdı. Brezilyalı efsane isim, Fenerbahçe formasıyla toplam 344 maçta 171 gol, 145 asistle oynadı.



