Son dakika: Alex'in Aykut Kocaman sözleri sonrası kıyamet koptu! Fenerbahçe taraftarları birbirlerine girdi

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı problemler nedeniyle 2012 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı bilinen Alex yıllar süren suskunluğunu bozdu. Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi olan eski futbolcunun Aykut Kocaman için kullandığı ifadeler sosyal medyada sarı-lacivertlileri ikiye böldü.

"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

Brezilya basınına konuşan Alex de Souza, "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" sorusuna "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" cevabını verdi. Bu sözler üzerine sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı adeta kıyameti kopardı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Alex de Souza'nın haklı olduğunu ve Kocaman'ın kötü bir teknik direktör olduğu yönünde görüş belirtti. Bir kısım taraftar ise kulübün bir diğer efsanesi Aykut Kocaman'a sahip çıkarak Alex'in açıklamalarını eleştirdi. Yaşananlar üzerine sosyal medyada Alex ve Aykut Kocaman isimleri gündemin zirvesine yerleşti.





