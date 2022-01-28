Son dakika haberi: Bu teklifi Sergen Yalçın bile hayal edemezdi! Ersun Yanal'ın ardından...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 2 kupa kazanarak tarihe geçen Sergen Yalçın, bu sezon ise devreyi tamamlayamadan takımdan ayrılmıştı. Takımın aldığı kötü sonuçların faturası Sergen'e kesilmiş ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi şimdilik kapanmıştı. Ayrılığın ardından kimseye konuşmayan tecrübeli teknik adama sürpriz bir takım talip oldu. Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'a da talip olan Kosova Milli Takımı, şimdi de Sergen Yalçın'a talip oldu...

ERSUN YANAL REDDETTİ

Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör arayışları içinde olduğu öğrenildi. Bu bağlamda Türk pazarına giriş yapan Kosova federasyonu ilk olarak şansını Ersun Yanal üzerinden denedi. Ersun Yanal'dan olumlu cevap alamayan Kosovalılar, rotasını Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'a çevirdi.

EN GÜÇLÜ ADAY SERGEN YALÇIN

Ersun Yanal'ın teklifi reddetmesinin ardından rota Sergen Yalçın'a çevrildi. Kosova federasyonunun en güçlü adayı Sergen Yalçın'ı göstermesinin ardından tecrübeli teknik adam beklemeye geçti. Takım çalıştırmaya şu an için soğuk olan Yalçın, yarım sezon daha dinlenmek istiyor. Böyle bir teklife şaşırdığını yakın çevresine aktaran Yalçın'ın ne karar vereceği henüz bilinmiyor...



