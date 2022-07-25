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Son dakika haberi: Ceza konserine Fatih Terim damgası! "Olmadığı masa yok"

25.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konserine binlerce müziksever akın etti. Oldukça coşkulu bir şekilde geçen konserde ilginç bir an yaşandı. Ünlü sanatçının dinleyicileri ile şarkıları söylediği esnada izleyicilerden biri cep telefonundan Fatih Terim’in fotoğrafını gösterdi. Reji bu görüntüyü dev ekrana taşıdı. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Ceza konserine Fatih Terim damgası! "Olmadığı masa yok"

Rap müziğin ünlü isimlerinden ceza geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dinleyicileri ile buluştu. Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konsere binlerce müziksever akın etti. Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık coşkuya büründü ve ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

KONSERE FATİH TERİM DAMGASI!

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Her yaştan müzikseverin akın ettiği konsere hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim damga vurdu. Ünlü sanatçının dinleyicileri ile şarkıları söylediği esnada izleyicilerden biri cep telefonundan Fatih Terim’in fotoğrafını gösterdi. Reji bu görüntüyü dev ekrana taşıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

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Yaşanan bu olay sosyal medyada da çokca paylaşılırken, özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Hocamın olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Fatih Terim galatasaray imparator
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