Son dakika haberi: Ceza konserine Fatih Terim damgası! "Olmadığı masa yok"

Rap müziğin ünlü isimlerinden ceza geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dinleyicileri ile buluştu. Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konsere binlerce müziksever akın etti. Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık coşkuya büründü ve ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

KONSERE FATİH TERİM DAMGASI!

Her yaştan müzikseverin akın ettiği konsere hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim damga vurdu. Ünlü sanatçının dinleyicileri ile şarkıları söylediği esnada izleyicilerden biri cep telefonundan Fatih Terim’in fotoğrafını gösterdi. Reji bu görüntüyü dev ekrana taşıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Yaşanan bu olay sosyal medyada da çokca paylaşılırken, özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Hocamın olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.



