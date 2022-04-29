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Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim yine iptal edildi! Metin Öztürk'ten çok sert tepki: 'Yazıklar olsun kalıbınıza'

29.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da yarın yapılması planlanan seçim iptal oldu. İstinaf mahkemesi genel kurula tedbir kararı koydu. Böylelikle seçim resmen iptal edildi! Başkan adaylarından Metin Öztürk, karara tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim yine iptal edildi! Metin Öztürk'ten çok sert tepki: 'Yazıklar olsun kalıbınıza'

Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim süreci krize döndü! İstinaf mahkemesi genel kurulun aldığı karara tedbir koydu. Yarın yapılması beklenen seçim iptal oldu. Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından karara çok sert tepki gösterdi.

ÇOK SERT TEPKİ! 'YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA'

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk karara büyük tepki gösterdi! 'Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.' diyen Öztürk'ün sözleri kısa sürede çok sayıda RT aldı.

metin öztürk

'Bu bir kişinin işi değil yakında gün yüzüne çıkar. Burak Elmas başkanım, bir an önce seçim tarihini açıklarsa kendi üzerindeki dedikoduları da kaldırır.'


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