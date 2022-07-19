SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika haberi: Galatasaray Pardubice maçında korkutan sakatlık! Emin Bayram...

Son dakika haberi: Galatasaray Pardubice maçında korkutan sakatlık! Emin Bayram...

19.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray düzenlenen 4. hazırlık mücadelesinde Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin henüz dördüncü dakikasında şok bir sakatlık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncusu Emin Bayram, girdiği hava topu mücadele sonrası acı içinde yere düştü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray Pardubice maçında korkutan sakatlık! Emin Bayram...
Emin Bayram

Emin Bayram

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beypiliç Boluspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp ile devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık karşılaşmasında Pardubice ile karşı karşıya geldi. İlk 3 hazırlık maçında 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı ekip, mücadeleye hızlı başlarken, maçın henüz başında şok bir sakatlık yaşandı.

4. DAKİKADA KENARA ALINDI!

pokpok

Mücadelenin 4. dakikasında Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram, acı içinde yerde kaldı. Hava topu mücadelesinde yere kötü basan futbolcu oyuna devam edemedi. Yapılan ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan 19 yaşındaki genç oyuncu oyundan alınarak yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.

(Görüntü Spor Smart'tan alınmıştır)

Screenshot_1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'dan 'KAP' geldi, gözyaşlarını tutamadı!G.Saray'dan 'KAP' geldi, gözyaşlarını tutamadı!
Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...
''Sana yakışmadı Yusuf...'''''Sana yakışmadı Yusuf...'''
Anahtar Kelimeler:
Emin Bayram son dakika haberi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...

Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

Avrupa basını şaşkın! "G.Saray bunu nasıl yaptı?"

Gerçek açıklandı: "F.Bahçe ile anlaştı ama..."

Gerçek açıklandı: "F.Bahçe ile anlaştı ama..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.