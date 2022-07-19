Son dakika haberi: Galatasaray Pardubice maçında korkutan sakatlık! Emin Bayram...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp ile devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık karşılaşmasında Pardubice ile karşı karşıya geldi. İlk 3 hazırlık maçında 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı ekip, mücadeleye hızlı başlarken, maçın henüz başında şok bir sakatlık yaşandı.

4. DAKİKADA KENARA ALINDI!

Mücadelenin 4. dakikasında Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram, acı içinde yerde kaldı. Hava topu mücadelesinde yere kötü basan futbolcu oyuna devam edemedi. Yapılan ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan 19 yaşındaki genç oyuncu oyundan alınarak yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.

(Görüntü Spor Smart'tan alınmıştır)



