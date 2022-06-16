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Son dakika haberi: Gheorge Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması: Gitmek için can atıyorum!

16.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Dursun Özbek ilk olarak teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak isterken birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Son günlerde Okan Buruk, Igor Tudor, Fatih Terim gibi isimler ortaya atılırken Rumen basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin Hagi ile ilgilendiği belirtilirken Rumen teknik adam da konuyla alakalı konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Gheorge Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması: Gitmek için can atıyorum!

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu sonucunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek 2. kez Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı oldu. Kabus gibi bir sezon geçiren Cimbom, Özbek yönetimi ile iddialı bir kadro kurmak isterken öncelikli olarak teknik direktör konusundaki belirsizliği de ortadan kaldırmak istiyor.

SON İSİM: GHEORGE HAGI

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Burak Elmas yönetiminde takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenmeyen Özbek ve yönetimi birçok ismi listesine aldığı bilinirken, bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılı ekibin efsane isimlerinden olan ve 2003/04 ile 2010/11 sezonlarında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik adam Gheorghe Hagi...

57 yaşındaki çalıştırıcının ismi son günlerde Galatasaray ile yüksek sesle anılmaya başlanırken konuyla alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Rumen basınında Gazeta Sporturilor'da yer alan haberde Hagi'nin Galatasaray'ı çalıştırma konusunda istekli olduğu belirtilirken, Sarı-Kırmızılı ekibin ligi 13. sırada tamamladığı ve taraftarın bir yılı daha kupasız geçirmeyi kabul etmeyeceği belirtilirken, antrenörün değiştirilmesi konusunda ciddi bir baskı olduğunun altı çizilirken Hagi ihtimalinin de bu durumun sonucu olarak ortaya çıktığı yazıldı.

"GİTMEK İÇİN CAN ATIYORUM!"

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Haberde ayrıca tecrübeli teknik adamın açıklamalarına da yer verildi. Hagi Galatasaray'ı çalıştıracağına dair ortaya çıkan haberlerin ardından "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarın performans istediği bir takım, yeniden Avrupa'da önemli bir isim olmak istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları orta sıralarda gördüğümde acı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

REDDEDEMEYECEĞİ TEK KULÜP!

Son olarak Viitorul'u çalıştıran Rumen efsanenin reddedemeyeceği tek kulübün Galatasaray olduğu da haberde verilen detaylar arasında.

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