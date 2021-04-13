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Son dakika haberi: Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

13.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe'nin tecrübeli stoperi Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Son dakika haberi: Göztepe'de Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

"KARİYERİME ÜLKEMDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

BU SEZON YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.


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