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Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

19.01.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu konuşmasında gözleri doldu. Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kartal, yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti. Kartal, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık. Daha da farklı kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adama maç başında ilgi çok büyüktü. Karşılaşma sonrası röportaj veren İsmail Kartal'ın gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan bu olaydan sonra Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'a büyük destek gösterdi.

"TARAFTARIMIZA MİNNETTARIM"

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"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık. Daha da farklı kazanabilirdik. Öncelikle taraftarlarımıza, futbol takımımıza destek verdiği için bu zor günde onlara minnettarım."

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

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Maça iyi başlamak istedik. Enerjimiz vardı. Yediğimiz bir golle demoralize olduk. Toparlandık, dengeledik. Oyun kontrolümüzdeydi. Bulduğumuz golle 1-1 oldu. İkinci yarı hamlelerle daha coşkuluydu. Maçı lehimize çevirmek için yine hamleler yaptık. Çok net fırsatlar vardı. Değerlendirsek farklı olurdu.

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"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

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Kopuk kopuk oynadık. Daha iyi olacağız. Hastalıktan ve sakatlıktan çıkan oyuncular oynasa da henüz tam değiller. Takım savunmasını iyi yaptık. Hücumda üretken değildik geçen hafta. Bugün hücumda daha iyiydik. Duran toptan 2 haftadır gol atıyoruz. Bunu sürekli çalışıyoruz. Oyuncularım bunu iyi yapıyorlar.

"3 PUAN ARMAĞAN OLSUN"

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İstatistiklere bakınca takımımızın ortalamaları, ligin çok üzerinde. Sadece ve sadece birazcık daha düzenli oynamaya, birazcık daha topun hızını artırmamız, tempolu oynamamız gerekiyor. Bugünden yarına başaramayabiliriz ama zamanla olacak. Bu 3 puanı taraftarlarımıza, başkanımıza, yöneticilerimize armağan ediyoruz.

"OYUNCULARIM SORUMLULUK ALDI"

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"Hafta içi kulübümde yaptığım açıklamaların karşılığını gördüm. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak taraftarın mesajı algılamaları, bütün takımı kucakladılar, beni de kucakladılar. Ben zaten Fenerbahçe'nin evladıyım. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Benden çok oyuncularımı sevmelerini istedim. Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız. Oyuncularım sorumluluk aldı. Bu bir başlangıç. Henüz tam değiller. Alacaklar oyuncularım yapacaklar,"

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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