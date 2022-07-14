Son dakika haberi: Luis Suarez'den Fenerbaçhe'ye transfer yanıtı! Taraftar çıldırdı

Yeni sezon hazırlıklarına yeni hoca Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler birçok yeni ismi kadrosuna katarken, Portekizli hocanın isteği sonrası önceliği forvet bölgesine vermişti.

Bu anlamda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler, taraftarı oldukça heyecanlandıran Luis Suarez için harekete geçmişti. Sözleşmesinin sona ermesiyle Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli golcü hem Avrupa'dan, hem de ABD'den çok sayıda teklif aldı.

Bu kulüplerin arasında yer alan Fenerbahçe, oldukça iyi bir maaş teklif etmesine rağmen Suarez'i ikna edemedi.

"F.BAHÇE TEKLİF YAPTI"

Suarez ile yakın ilişkileri bulunan FIFA menajeri Marco Kırdemir, AS gazetesine verdiği demeçte Uruguaylı oyuncuya ulaşan tekliflerden birinin Fenerbahçe'ye ait olduğunu açıkladı.

MENAJERİ DOĞRULADI!

"Suarez'e sürekli teklifler götürüyorum" diyen Kırdemir, "Onunla hep temas halindeyim. Fenerbahçe onunla doğrudan iletişime geçti. 6 milyon euro önerdiler, ama Suarez reddetti." ifadelerini kullandı.

İTALYA'YI İSTİYOR!

Ayrıca Kırdemir, "İtalya'da oynamak istiyor. Oradan iki teklif var, biri Monza'nın 4 milyon euroluk teklifi. Ama imaj haklarıyla ilgili bazı anlaşmalar da olacak ve aldığı ücret yükselecek."



