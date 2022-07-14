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Son dakika haberi: Luis Suarez'den Fenerbaçhe'ye transfer yanıtı! Taraftar çıldırdı

14.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Feenerbahçe, çalışmalarını tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un liderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Çıktığı hiçbir hazırlık maçını kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler'de transfer temasları da sürerken, taraftarı oldukça heyecanlandıran Luis Suarez transferine dair de yeni gelişmeler var. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Luis Suarez'den Fenerbaçhe'ye transfer yanıtı! Taraftar çıldırdı
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Yeni sezon hazırlıklarına yeni hoca Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler birçok yeni ismi kadrosuna katarken, Portekizli hocanın isteği sonrası önceliği forvet bölgesine vermişti.

Bu anlamda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler, taraftarı oldukça heyecanlandıran Luis Suarez için harekete geçmişti. Sözleşmesinin sona ermesiyle Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli golcü hem Avrupa'dan, hem de ABD'den çok sayıda teklif aldı.

Bu kulüplerin arasında yer alan Fenerbahçe, oldukça iyi bir maaş teklif etmesine rağmen Suarez'i ikna edemedi.

"F.BAHÇE TEKLİF YAPTI"

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Suarez ile yakın ilişkileri bulunan FIFA menajeri Marco Kırdemir, AS gazetesine verdiği demeçte Uruguaylı oyuncuya ulaşan tekliflerden birinin Fenerbahçe'ye ait olduğunu açıkladı.

MENAJERİ DOĞRULADI!

"Suarez'e sürekli teklifler götürüyorum" diyen Kırdemir, "Onunla hep temas halindeyim. Fenerbahçe onunla doğrudan iletişime geçti. 6 milyon euro önerdiler, ama Suarez reddetti." ifadelerini kullandı.

İTALYA'YI İSTİYOR!

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Ayrıca Kırdemir, "İtalya'da oynamak istiyor. Oradan iki teklif var, biri Monza'nın 4 milyon euroluk teklifi. Ama imaj haklarıyla ilgili bazı anlaşmalar da olacak ve aldığı ücret yükselecek."


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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe suarez
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