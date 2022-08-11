SON DAKİKA HABERİ: Pişmanlık! Taraftardan yönetime Lucas Torreira tepkisi

Yaptığı transferlerle oldukça ses getiren Galatasaray özellikle geçtiğimiz Galatasaray hafta sonu İstanbul'a getirdiği Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ve Dries Mertens isimleriyle en çok konuşulan ekip olmayı başarmıştı. Lucas Torreira geçtiğimiz pazartesi günü 4 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı ekip bu oyuncuyla taraftarları heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'ın yanı sıra birçok talibi olan yıldız futbolcuyu ciddi şekilde kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında ise İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Sampdoria geliyordu. Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasının ardından, İtalyan ekibinin başkanından flaş bir itiraf geldi.

BAŞKANDAN İTİRAFLAR

Sampdoria başkanı Marco Lanna, İtalyan basınına Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken Torreira'yı kadrolarına katmayı çok istediklerinin altını çizdi.

"GALATASARAY İLE YARIŞAMADIK"

Başkan Marco Lanna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transferle ilgili "Transfere yakındık ama sonra bir maliyet hesaplaması yaptık. Bize uymadı. Aslında bizim için önemli bir oyuncuydu ama istediği ücreti karşılayamadık. Açıkçası Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamadık." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Bu ismin gündeme alınmasının ardından Sampdoria taraftarını oldukça heyecanlandırırken, Torreira'nın Galatasaray'a kaptırılmasıyla İtalyan taraftarlar kulüp yönetimine tepkide bulundu.

EN DEĞERLİ İSİM: TORREIRA

Galatasaray'a imza atan Lucas Torreira, Süper Lig'in de en değerli futbolcusu oldu. Şu anki piyasa değeri 20 milyon Euro olan Uruguaylı, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Diego Rossi gibi isimleri geride bıraktı.

