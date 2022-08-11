SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA HABERİ: Pişmanlık! Taraftardan yönetime Lucas Torreira tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: Pişmanlık! Taraftardan yönetime Lucas Torreira tepkisi

11.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Antalyaspor karşısında alınan 3 puanla iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, kadroya katılan yeni transferlerden Lucas Torreira da taraftarı oldukça heyecanlandırıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı bir operasyonla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için İtalya'nın köklü kulüplerinden Sampdoria'nın da ciddi şekilde talip olduğu bilinirken, Sampidoria başkanından Galatasaray'ın bu transferine dair flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Pişmanlık! Taraftardan yönetime Lucas Torreira tepkisi
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaptığı transferlerle oldukça ses getiren Galatasaray özellikle geçtiğimiz Galatasaray hafta sonu İstanbul'a getirdiği Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ve Dries Mertens isimleriyle en çok konuşulan ekip olmayı başarmıştı. Lucas Torreira geçtiğimiz pazartesi günü 4 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı ekip bu oyuncuyla taraftarları heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'ın yanı sıra birçok talibi olan yıldız futbolcuyu ciddi şekilde kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında ise İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Sampdoria geliyordu. Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasının ardından, İtalyan ekibinin başkanından flaş bir itiraf geldi.

BAŞKANDAN İTİRAFLAR

mmm

Sampdoria başkanı Marco Lanna, İtalyan basınına Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken Torreira'yı kadrolarına katmayı çok istediklerinin altını çizdi.

"GALATASARAY İLE YARIŞAMADIK"

Screenshot_9

Başkan Marco Lanna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transferle ilgili "Transfere yakındık ama sonra bir maliyet hesaplaması yaptık. Bize uymadı. Aslında bizim için önemli bir oyuncuydu ama istediği ücreti karşılayamadık. Açıkçası Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamadık." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

pp

Bu ismin gündeme alınmasının ardından Sampdoria taraftarını oldukça heyecanlandırırken, Torreira'nın Galatasaray'a kaptırılmasıyla İtalyan taraftarlar kulüp yönetimine tepkide bulundu.

EN DEĞERLİ İSİM: TORREIRA

POLL

Galatasaray'a imza atan Lucas Torreira, Süper Lig'in de en değerli futbolcusu oldu. Şu anki piyasa değeri 20 milyon Euro olan Uruguaylı, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Diego Rossi gibi isimleri geride bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"
Ümraniyespor maçı sonrası olay! Yıldız isim F.Bahçe'yi sildiÜmraniyespor maçı sonrası olay! Yıldız isim F.Bahçe'yi sildi
'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"
Anahtar Kelimeler:
transfer Sampdoria Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.