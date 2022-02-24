Son dakika haberi: Ve beklenen oldu savaş uçağı düşürüldü! Rusya - Ukrayna savaşında üçüncü hat...

Son dakika haberi: Ukrayna, NATO üyeleri ve Türkiye'den destek bekliyor. Uzun senelerdir Aleksandr Lukaşenko tarafından yönetilen Belarus, savaşta tarafını belli etti ve Rusya'nın yanında yer aldı. Rus ordusu, Belarus üzerinden Ukrayna'ya giriş yaptı. Topçu birlikleri bombalamalarını da sürdürüyor.

SON DAKİKA: RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA ÜÇÜNCÜ HAT!

Rus birlikleri Belarus üzerinden Ukrayna sınırına giriş yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa Belarus da destek verdi. Sabah saatlerinde Belarus üzerinden Rusya sınırına giriş yapan askeri tırlar ve tankların görüntüleri yansıdı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre: Ukrayna'nın devlet sınırına sabah saat 05.00 sularında Rusya ve Belarus'tan gelen Rus askerleri saldırdı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve silahlar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

"RUSYA'YA AİT 5 SAVAŞ UÇAĞI VE BİR HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ"

Ukrayna, Rus ordusuna ait 5 savaş uçağı ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya ise Ukrayna’nın iddiasını jet bir şekilde yalanlayarak Ukrayna’da herhangi bir uçaklarının düşmediğini açıkladı. Rusya’dan gelen son dakika açıklamasında “Ukrayna’da uçağımızın düşürüldüğü iddiası asılsız” denildi.





