Son dakika haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Mertens hayranlarını şaşırttı! İşte yeni forma numarası...

Galatasaray yeni transferi Belçikalı Dries Merten'in yeni forma numarası belli oldu. Kariyeri boyunca 14 numaralı formayı terleten yıldız oyuncu bu kez 10 numarayı giyerek hayranlarını şaşırttı.

"ZOR BİR KARAR OLMADI"

Belçikalı oyuncu Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Onlarla tanışmak, onların coşkusunu görmek harika bir duyguydu. Sneijder'i aradım ve 'hiç durma, hemen git' dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı." değerlendirmesinde bulunmuştu.



