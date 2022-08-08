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Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

08.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Alexis Sanchez'in tercihi belli oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un transfer açıklamasının ardından gözler Alexis'e çevrilmişti. Mertens ve Torreira'nın gelişinin ardından taraftarın gözü yıldız oyuncuya çevrilmişti. Alexis Sanchez'in yeni adresi taraftarları bir hayli üzdü...

Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den üzen haber geldi. Taraftarların çok istediği oyuncuların başında gelen Alexis tercihini Marsilya'dan yana kullandı ve Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

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Alexis Sanchez'in Marsilya tercihinin Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması yıldız oyuncunun tercihini Marsilya'dan yana kullanmasını sağladı.

3 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

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Galatasaray, Alexis Sanchez'e 3 milyon Euro önermiş ve 2 yıllık sözleşme teklif etmişti. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.


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