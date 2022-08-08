Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Son dakika haberleri! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den üzen haber geldi. Taraftarların çok istediği oyuncuların başında gelen Alexis tercihini Marsilya'dan yana kullandı ve Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Alexis Sanchez'in Marsilya tercihinin Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması yıldız oyuncunun tercihini Marsilya'dan yana kullanmasını sağladı.

3 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Galatasaray, Alexis Sanchez'e 3 milyon Euro önermiş ve 2 yıllık sözleşme teklif etmişti. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.



