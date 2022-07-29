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Son dakika haberleri! ''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

29.07.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. Takımı için konuştuktan sonra Fenerbahçe'nin performansını ele alan Belözoğlu, taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son dakika haberleri! ''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Başakşehir'de büyük mutluluk yaşandı. Emre Belözoğlu ise maç sonunda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

"MESUT ÖZİL 4-5 AYDIR ÇALIŞMIYOR"

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Mesut Özil hakkında sözlerine başlayan Belözoğlu, "Mesut Özil maalesef Fenerbahçe'de son 4-5 aydır top oynayamadı. Önümüzdeki 20 gün gibi bir süre var. Mesut'un hazırlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mesut Özil'den özellikle ben çok memnunum. Umarım kariyerinin sonunu iyi bitirir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK SABIRSIZ!"

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Başakşehir'in galibiyeti sonrası Fenerbahçe hakkında açıklama yapmaya devam eden Belözoğlu, "Fenerbahçe bizim kulübümüz, başında değerli bir teknik direktör var. Enerjisi de Fenerbahçe'ye uyuyor ama Fenerbahçe'de sabırsızlık var gibi geliyor." açıklamasını yaptı. Bu sözlerin ardından sosyal medyadaki Başakşehir taraftarı "Ne yaptın Emre hocam! Bu maçtan sonra Fenerbahçe'yi neden konuşursun?" şeklinde yorumlarda bulundu.


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