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  4. Son dakika haberleri: Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Son dakika haberleri: Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

03.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği arap saçına dönmüş durumda. Kırmızı şeytanlardan devre arasında ayrılmaya hazırlanan Portekizli oyuncu yerine Bayern Münih'in yedek oyuncusu 33 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting düşünülüyor. Bu haberin İngiltere basınında çıkmasının ardından Ronaldo hayranları büyük bir şok yaşadı. Ronaldo'nun bu tarz bir oyuncudan bile kötü olduğunun düşünülmesi çok sert karşılandı.

Son dakika haberleri: Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Manchester United'da Ronaldo krizi devam ediyor. Devre arasında takımdan ayrılıp yeni bir kariyere yelken açmayı planlayan Portekizli süperstar, yeni gelen transfer iddiasıyla sarsılmış durumda...

33 YAŞINDAKİ İSMİ ÖNERDİLER: "REZİL ETTİNİZ"

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerini 33 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting ile doldurmak istiyor. Kısıtlı yetenekleriyle tanınan Choupo-Moting, her gittiği takımdan büyük eleştiriler alarak yollanmıştı. Ronaldo'nun yerine böyle bir oyuncunun düşünülmesi taraftarlar adeta çıldırttı. Ronaldo hayranları Choupo-Moting için, "Ronaldo'yu rezil ettiniz. Choupo-Moting ile kıyaslanmak Ronaldo'nun geçmişine saygı duymamaktır" şeklinde yorumlar yaptı.


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