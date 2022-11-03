Son dakika haberleri: Ronaldo'ya büyük ayıp ettiler! Taraftarlar sinirden çıldırmış durumda...

Son dakika haberleri: Manchester United'da Ronaldo krizi devam ediyor. Devre arasında takımdan ayrılıp yeni bir kariyere yelken açmayı planlayan Portekizli süperstar, yeni gelen transfer iddiasıyla sarsılmış durumda...

33 YAŞINDAKİ İSMİ ÖNERDİLER: "REZİL ETTİNİZ"

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerini 33 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting ile doldurmak istiyor. Kısıtlı yetenekleriyle tanınan Choupo-Moting, her gittiği takımdan büyük eleştiriler alarak yollanmıştı. Ronaldo'nun yerine böyle bir oyuncunun düşünülmesi taraftarlar adeta çıldırttı. Ronaldo hayranları Choupo-Moting için, "Ronaldo'yu rezil ettiniz. Choupo-Moting ile kıyaslanmak Ronaldo'nun geçmişine saygı duymamaktır" şeklinde yorumlar yaptı.



