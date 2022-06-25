SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu Inter yönetimini çıldırttı! "Yanlış anlaşıldım"

Geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'nın güçlü ekibi Milan'dan, Inter'e bedelsiz bir şekilde transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilginç bir olayla İtalya'da gündemde...

Geçtiğimiz günlerde Tivibuspor'a konuşan 28 yaşındaki oyuncu kendisi hakkında olumsuz yorumlarda yapan Zlatan Ibrahimovic için “Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umrumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri." demişti.

"BENİ YAZMAZSA KİTABI BOŞ OLURDU"

Çalhanoğlu ayrıca "Milan’da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motorsiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir.” ifadelerini kullanmıştı.

INZAGHI'Yİ ELEŞTİRDİ!

Aynı röportajda Inzaghi için söylediği sözlerle de tartışma yaratan tecrübeli oyuncu, zorlu Milan derbisinde Inzaghi'nin kararlarını yanlış bulduğunu dile getirerek, kendisinin ve Perisic'in kenara alınmasının ardından maçı kaybettiklerini söyledi.

"MAĞLUBİYET DE HOCANIN KATKISI VAR"

Yapılan değişikliklerin yanlış olduğunu belirten milli futb olcu, "75'te 3 değişiklik yaptı hoca. Ben, Barella ve Perisic oyundan çıktık biz. Sonra maç değişti 1-1 ve 2-1'i yedik. Orada hocanın da katkısı oldu maçta benim şahsi fikrim. Kendisine de söyledim. Ondan sonraki maç kupada onları yendik" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Çalhanoğlu röportajın ardından ise yaptığı açıklamanın gündem olması üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazı sözlerim medya tarafından yanlış anlaşıldı. Harika bir teknik direktör olarak gördüğüm ve benim Inter'e gelmemi çok isteyen, bana güvenen Bay Inzaghi'yi eleştirmedim" diye konuştu.



