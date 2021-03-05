Son Dakika! Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, yaklaşık 5 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Taşıyan için acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Taşıyan'ın karaciğer donörü hakkında ise şarkıcının yakın arkadaşı Hakan Yılmaz yeni açıklamada bulundu. Yılmaz, karaciğer donörü bulunduğunu ve Taşıyan'ın dün akşam saatlerinde ameliyata alındığını söyledi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

