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Ünlü sanatçıdan yardım paylaşımı: Hakan Taşıyan'ın hastalığı ve son durumu nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nerelidir?

01.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçıdan yardım paylaşımı: Hakan Taşıyan'ın hastalığı ve son durumu nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nerelidir?

Karaciğer ve böbrek nakli beklediğini duyuran ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın Instagram hesabından son durumunu paylaşan yakınları, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hayranlarının sıklıkla takip ettiği Taşıyan'ın, sağlık sorunlarının yaklaşık bir yıldır yaşadığı biliniyor. İşte Hakan Taşıyan'ın son durumu ve merak edilen hayatı...

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan yaklaşık bir yıldır sağlık sorunları yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi. Instagram üzerinden yapılan paylaşımla, dua beklediğini paylaşan sanatçının durumunu öğrenen hayranları, Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir merak ediyor. Karaciğer ve böbrek nakli bekleyen ünlü sanatçının son paylaşımda söyledikleri ise hayranlarını üzdü. Peki Hakan Taşıyan nereli, kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın hayatı...

Hakan Taşıyan’ın durumuyla ilgili yeni açıklama! Karaciğer nakli için donör aranıyor!Hakan Taşıyan’ın durumuyla ilgili yeni açıklama! Karaciğer nakli için donör aranıyor!

INSTAGRAM'DAN DUA İSTEDİLER

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu açıklandı. Taşıyan'a kız kardeşinin böbreğini nakledecekleri bilgisi verilirken, karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Bu süreçte ünlü sanatçının Instagram hesabından dua ve destek beklediğine ilişkin açıklama paylaşıldı.

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Taşıyan'ın Instagram sayfasında yapılan paylaşımda,

"Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru;

Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz.
Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle." ifadeleri kullanıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarında bağlamaya ilgi gösteren Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde bağlama çalmaya başladı. Askere gittiğinde de durmadı müziğe olan ilgisini asker arkadaşlarıyla da paylaşınca ünü komutanlara kadar gitti. Komutanlarının da desteği ile askerliği bitirdikten sonra ilk kasetini çıkardı.

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"MÜSLÜM GÜRSES'İ TAKLİT EDİYORSUN"

Hakan Taşıyan'ın ilk kaseti oldukça ilginç bir şekilde çıktı. İlk kasetini çıkarmak için önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına görüşmeye gitti fakat o yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşündükleri için kendisine ilgi göstermedi. Bu durum karşısında üzülen sanatçı umudunu kaybetmedi ve rotasını Ankara'ya çevirdi. Ankara'da Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

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İkinci kaseti " Sensiz İki Gün" 1997 yılında çıktı ve Hakan Taşıyan'ın en iyi albümlerden birisi olarak raflarda yerini aldı. Bu albüm sonrasında milyonlarca hayranı oldu ve konserleri dolup taştı.

Daha sonra "Gözün Sevem" isimli albümünü çıkarttı. Hakan Taşıyan çıkarttığı her albümde dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.

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ÜNLÜ SANATÇININ OYUNCULUĞU

İlk olarak 1998 yılında "Hesabım Bitmedi" isimli dizide rol alan Hakan Taşıyan'ın oyunculuğu çok beğenildi. Taşıyan bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 yılında ise "Güz Gülleri" isimli dizide Kemal karakteri ile baş rol oynadı. Bu dizide oynarken birçok usta oyuncuyla aynı kadroda yer aldı.

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HAKAN TAŞIYAN ALBÜMLERİ

1996 Hesabım Bitmedi
1997 Sensiz İki Gün
1998 Gözün Sevem
1999 A Canım Kıymetini Bilemedim
2000 Güz Gülleri
2002 Mor Hicranlar
2003 Hakan Taşıyan
2004 Türkülerle
2005 Mutluluk Yağmuru
2006 Ya Sen Ya Hiç
2012 Gitme Gülüm
2018 Sessiz Sedasız Dönüş
2019 Ben Küskünüm Feleğe
2020 Aramadın

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HAKAN TAŞIYAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

1998 Hesabım Bitmedi

2001 Güz Gülleri

2015 Kardeş payı Hakan Taşıyan (Konuk Oyuncu)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan, Instagram,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam 2020 de albüm çıkarmış haberimiz yok .Kaybolup gitti adam inşallah iyileşir eski sağlığına kavuşur
Damar şarkıcılar genelde alkol bağımlısı oluyor, sonu hüsran. İyileşirse tövbe eder inşallah.

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