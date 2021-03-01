Ünlü sanatçıdan yardım paylaşımı: Hakan Taşıyan'ın hastalığı ve son durumu nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nerelidir?

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan yaklaşık bir yıldır sağlık sorunları yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi. Instagram üzerinden yapılan paylaşımla, dua beklediğini paylaşan sanatçının durumunu öğrenen hayranları, Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir merak ediyor. Karaciğer ve böbrek nakli bekleyen ünlü sanatçının son paylaşımda söyledikleri ise hayranlarını üzdü. Peki Hakan Taşıyan nereli, kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın hayatı... Hakan Taşıyan’ın durumuyla ilgili yeni açıklama! Karaciğer nakli için donör aranıyor! INSTAGRAM'DAN DUA İSTEDİLER Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu açıklandı. Taşıyan'a kız kardeşinin böbreğini nakledecekleri bilgisi verilirken, karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Bu süreçte ünlü sanatçının Instagram hesabından dua ve destek beklediğine ilişkin açıklama paylaşıldı.

Taşıyan'ın Instagram sayfasında yapılan paylaşımda, "Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru; Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz.

Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle." ifadeleri kullanıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR? 1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarında bağlamaya ilgi gösteren Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde bağlama çalmaya başladı. Askere gittiğinde de durmadı müziğe olan ilgisini asker arkadaşlarıyla da paylaşınca ünü komutanlara kadar gitti. Komutanlarının da desteği ile askerliği bitirdikten sonra ilk kasetini çıkardı. "MÜSLÜM GÜRSES'İ TAKLİT EDİYORSUN" Hakan Taşıyan'ın ilk kaseti oldukça ilginç bir şekilde çıktı. İlk kasetini çıkarmak için önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına görüşmeye gitti fakat o yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşündükleri için kendisine ilgi göstermedi. Bu durum karşısında üzülen sanatçı umudunu kaybetmedi ve rotasını Ankara'ya çevirdi. Ankara'da Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı. İkinci kaseti " Sensiz İki Gün" 1997 yılında çıktı ve Hakan Taşıyan'ın en iyi albümlerden birisi olarak raflarda yerini aldı. Bu albüm sonrasında milyonlarca hayranı oldu ve konserleri dolup taştı.