SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e yumruklu tekmeli saldırı sonrası lig maçları ertelenebilir! Tüm dünyada haber oldu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya tepki yağıyor...

Süper Lig'de kara gece! Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta yaşananlar tüm dünyada haber oldu. İngiliz medyası, Alman medyası, İtalyan medyası kısa sürede yeşil sahada olanları manşetlerine taşıdı. Son dakika haberine göre TFF, lig maçlarını erteleyebilir!

SON DAKİKA: TFF LİG MAÇLARINI ERTELEYEBİLİR! KRİTİK GÖRÜŞME...

Ajansspor'un aktardığı son dakika haberine göre TFF, bu hafta sonu oynanacak lig maçlarını ertelemeyi gündemine aldı! TFF Başkanı Büyükekşi de söz konusu olay sonrası açıklamalarda bulunmuş 'Utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemler şamaroğlanı değil' demişti.!







