SON DAKİKA | Hasan Şaş, istifa kararından vazgeçti!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Dün istifa kararını Instagram'dan duyuran Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevine devam edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim, hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
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