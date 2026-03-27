SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | Hasan Şaş'tan yönetime tarihi Bernardo Silva çağrısı! "Gözünüz kapalı alın..."

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, son günlerde Sarı-Kırmızılı kulüple adı anılan Manchester City'nin Portekizli süperstarı Bernardo Silva için yönetime tarihi bir çağrı yaptı! Yıldız oyuncuya övgüler yağdıran Şaş, "Saha içi lideri dediğim ender oyunculardan biri. Guardiola onu neden bıraksın anlamıyorum ama alabiliyorsanız gözünüz kapalı 2-3 yıllık kontrat imzalayın" diyerek taraftarı heyecanlandırdı. İşte o olay yaratan sözlerin perde arkası...

Emre Şen
POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Galatasaray'ın, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Bernardo Silva ile ilgilendiği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Sarı-Kırmızılıların efsane ismi Hasan Şaş'tan bu rüya transfere tam not geldi.

sporON Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemini ve takımın saha içi eksiklerini değerlendiren Hasan Şaş, Portekizli maestro hakkında inanılmaz övgü dolu ifadeler kullandı.

"BAHSETTİĞİM SAHA İÇİ LİDERİ TAM OLARAK O!"

Galatasaray'ın sahada oyunu yönetecek bir beyne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şaş, 31 yaşındaki yıldıza olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim hep bahsettiğim 10 numara ya da saha içi lideri dediğim oyuncu kesinlikle Bernardo Silva. Geçenlerde Manchester City-Arsenal lig kupası maçını izledim, o sahadaki duruşunu, aklını görmeliydiniz ya!"

"GUARDIOLA ONU KAYBETMEK İSTEMEZ"

Böylesine yetenekli bir oyuncunun Avrupa transfer piyasasına düşmesine bile şaşırdığını ifade eden tecrübeli futbol adamı, "Açıkçası Manchester City onu niye gönderiyor, bu transfer haberleri nasıl çıkıyor pek anlamıyorum. Pep Guardiola gibi bir teknik adam, takımın kalbi olan böyle bir oyuncuyu asla kaybetmek istemez." diyerek Silva'nın kalitesinin altını çizdi.

YÖNETİME NET MESAJ: "GÖZÜNÜZ KAPALI KONTRAT VERİN!"

Olası bir transfer hamlesinde Galatasaray yönetiminin hiç düşünmeden hareket etmesi gerektiğini belirten Hasan Şaş, sözlerini şu flaş tavsiyeyle noktaladı:

"Benim saha içi lideri dediğim; oyunu sadece kendine değil takımıyla bir bütün halinde oynayan, sahayı bir bütünüyle gören ender oyunculardan biri. Yani eğer böyle bir fırsat varsa, hiç düşünmeyin, gözünüz kapalı 2-3 senelik kontratla alabilirsiniz."

Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş galatasaray Bernardo Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.