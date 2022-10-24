SON DAKİKA: Hatayspor Beşiktaş maçında penaltı 'VAR'a takıldı! Önce verdi, sonra iptal etti

Süper Ligi'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Hatayspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Beşiktaş Weghorst ile 1-0 öne geçerken, Siyah-Beyazlı ekip golün ardından da etkili oyununu sürdürdü.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL!

Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterdiği esnada golün sahibi Weghorst ceza sahası içinde yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti. Kısa süreli bekleyişin ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası müdahale öncesi Salih'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle penaltı iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

OFSAYT ANI...



