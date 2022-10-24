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SON DAKİKA: Hatayspor Beşiktaş maçında penaltı 'VAR'a takıldı! Önce verdi, sonra iptal etti

24.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Weghorst ceza sahası içerisinde yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam önce penaltıya hükmederken, sonrasında VAR'da gelen uyarı ile kararından vazgeçti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Hatayspor Beşiktaş maçında penaltı 'VAR'a takıldı! Önce verdi, sonra iptal etti

Süper Ligi'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Hatayspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Beşiktaş Weghorst ile 1-0 öne geçerken, Siyah-Beyazlı ekip golün ardından da etkili oyununu sürdürdü.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL!

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Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterdiği esnada golün sahibi Weghorst ceza sahası içinde yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti. Kısa süreli bekleyişin ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası müdahale öncesi Salih'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle penaltı iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

ddok

dkdk

OFSAYT ANI...

off

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