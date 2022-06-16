Son dakika: Henry Onyekuru, Galatasaray'a mı transfer olacak? Menajerinden heyecanlandıran açıklama...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi devralmasıyla birlikte taraftarların merak ettiği iki konu olan teknik direktör ve transferler için sarı - kırmızılı camiada heyecan artıyor. Meraklı bekleyiş devam ederken, Henry Onyekuru ismi ortaya atılmış ve Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu için girişimlerin başladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'a üç kez kiralık olarak transfer olan ve her gelişinde iz bırakan Henry Onyekuru için flaş bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila, transferle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Radyospor'a konuşan menajer, "Takım ismi veremem ama görüştüğüm birkaç kulüp var. Bunlardan biri İstanbul'dan, biri İstanbul dışından. İlerleyen zamanda kendisini nerede izleyeceğimiz netleşecek. Galatasaray dışında da somut teklif var. Onyekuru Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdi. Türkiye'ye dönmek istiyor. İstanbul'dan da kendisine talipler var." dedi.

"GALATASARAY'A AŞIK"

Onyekuru'nun Galatasaray'ı çok sevdiğini söyleyen D'Avila, "Onyekuru Galatasaray'a aşık. Covid problemi yaşamasaydı, çok daha büyük başarılara imza atabilirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı dönemlerin toplamında 71 resmi maça çıkan Onyekuru, 22 gol - 12 asistlik bir performans sergilemiş ve taraftarları mutlu etmişti.

