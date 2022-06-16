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Son dakika: Henry Onyekuru, Galatasaray'a mı transfer olacak? Menajerinden heyecanlandıran açıklama...

16.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek'in gerçekleştireceği transferler, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Geriden gelerek akibi Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup eden ve başkanlık koltuğuna oturan Özbek'in, "Nokta transferler yapacağız" sözlerinin ardından birçok isim ortaya atılmış ve Galatasaraylı futbolseverleri heyecan sarmıştı. Bu isimler arasında yer alan Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Son dakika: Henry Onyekuru, Galatasaray'a mı transfer olacak? Menajerinden heyecanlandıran açıklama...
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi devralmasıyla birlikte taraftarların merak ettiği iki konu olan teknik direktör ve transferler için sarı - kırmızılı camiada heyecan artıyor. Meraklı bekleyiş devam ederken, Henry Onyekuru ismi ortaya atılmış ve Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu için girişimlerin başladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'a üç kez kiralık olarak transfer olan ve her gelişinde iz bırakan Henry Onyekuru için flaş bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila, transferle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

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Radyospor'a konuşan menajer, "Takım ismi veremem ama görüştüğüm birkaç kulüp var. Bunlardan biri İstanbul'dan, biri İstanbul dışından. İlerleyen zamanda kendisini nerede izleyeceğimiz netleşecek. Galatasaray dışında da somut teklif var. Onyekuru Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdi. Türkiye'ye dönmek istiyor. İstanbul'dan da kendisine talipler var." dedi.

"GALATASARAY'A AŞIK"

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Onyekuru'nun Galatasaray'ı çok sevdiğini söyleyen D'Avila, "Onyekuru Galatasaray'a aşık. Covid problemi yaşamasaydı, çok daha büyük başarılara imza atabilirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı dönemlerin toplamında 71 resmi maça çıkan Onyekuru, 22 gol - 12 asistlik bir performans sergilemiş ve taraftarları mutlu etmişti.

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