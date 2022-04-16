SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Herkesi duygulandıran dakika! Fenerbahçe'de Pelkas'ın gözyaşları...

Son dakika: Herkesi duygulandıran dakika! Fenerbahçe'de Pelkas'ın gözyaşları...

16.04.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı - lacivertliler, maça çok etkili başladı ve 5. dakikada Serdar Aziz'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını Fenerbahçe'de talihsiz bir an yaşandı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas, gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Herkesi duygulandıran dakika! Fenerbahçe'de Pelkas'ın gözyaşları...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - lacivertliler, erken bir golle öne geçti ve ilk yarıda istekli bir görüntü sergiledi. Oyuncuların performansı taraftarlardan alkış alırken, çok talihsiz bir an yaşandı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya geldi.

MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

Maçın hemen başında öne geçen sarı - lacivertlilerde yaşanan sakatlık, moralleri bozdu.

PELKAS, KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

ca0558b5-293b-4c40-b53d-48cd9ab25b26

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, 29. dakikada kendisini yere bıraktı.

DEĞİŞİKLİK İSTENDİ

1a076998-3195-463b-91dd-dd737fc29027

Tedavisinin ardından değişikliği istenen Yunan futbolcu, ağır adımlarla kenara geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ad4bebe1-0235-4aa8-ad9a-248bf233f505

Pelkas, oyundan çıkacağı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları yıldız futbolcuyu teselli etti.

ALKIŞLI DESTEK

77daf053-a319-48f2-98fc-525b26a5e138

Pelkas'ın yerine oyuna girmek için bekleyen Szalai ise oyuncuya sarılarak moral verdi. Sarı - lacivertli taraftarlar da oyuncuyu alkışlayarak destek oldular.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...
Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktıTürk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı
4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Dimitrios Pelkas Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Galatasaray'da kriz! "Beni neden aldınız?"

Galatasaray'da kriz! "Beni neden aldınız?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.