Son dakika: Herkesi duygulandıran dakika! Fenerbahçe'de Pelkas'ın gözyaşları...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - lacivertliler, erken bir golle öne geçti ve ilk yarıda istekli bir görüntü sergiledi. Oyuncuların performansı taraftarlardan alkış alırken, çok talihsiz bir an yaşandı...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Maçın hemen başında öne geçen sarı - lacivertlilerde yaşanan sakatlık, moralleri bozdu.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, 29. dakikada kendisini yere bıraktı.
Tedavisinin ardından değişikliği istenen Yunan futbolcu, ağır adımlarla kenara geldi.
Pelkas, oyundan çıkacağı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları yıldız futbolcuyu teselli etti.
Pelkas'ın yerine oyuna girmek için bekleyen Szalai ise oyuncuya sarılarak moral verdi. Sarı - lacivertli taraftarlar da oyuncuyu alkışlayarak destek oldular.
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