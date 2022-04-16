Son dakika: Herkesi duygulandıran dakika! Fenerbahçe'de Pelkas'ın gözyaşları...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - lacivertliler, erken bir golle öne geçti ve ilk yarıda istekli bir görüntü sergiledi. Oyuncuların performansı taraftarlardan alkış alırken, çok talihsiz bir an yaşandı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya geldi.

MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

Maçın hemen başında öne geçen sarı - lacivertlilerde yaşanan sakatlık, moralleri bozdu.

PELKAS, KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, 29. dakikada kendisini yere bıraktı.

DEĞİŞİKLİK İSTENDİ

Tedavisinin ardından değişikliği istenen Yunan futbolcu, ağır adımlarla kenara geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Pelkas, oyundan çıkacağı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları yıldız futbolcuyu teselli etti.

ALKIŞLI DESTEK

Pelkas'ın yerine oyuna girmek için bekleyen Szalai ise oyuncuya sarılarak moral verdi. Sarı - lacivertli taraftarlar da oyuncuyu alkışlayarak destek oldular.



