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Son dakika: Hırvat basını duyurdu! Slaven Bilic, Fenerbahçe'de!

09.01.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Çin ekibi Beijing Guoan'ın Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile yolları ayırmasının ardından tüm oklar Fenerbahçe'nin üzerine çevrilmişti. Vitor Pererira'nın ayrılığı sonrası teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken medyaya birçok isim çıkmıştı. Hırvatistan medyasından gelen haber sosyal medyayı karıştırdı. Haberde Bilic'in Fenerbahçe ile anlaştığı yazıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Hırvat basını duyurdu! Slaven Bilic, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den son dakika Haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de teknik direktörün kimin olacağı konuşulurken flaş bir iddia gündeme düştü. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası birçok isim gündeme gelmesine rağmen henüz bir açıklama yapmayan Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki haftalarda yeni teknik direktörü açıklamaya hazırlanıyor.

BILIC İLE YOLLAR AYRILDI

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Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından herkes Fenerbahçe'ye geleceğini konuşmaya başladı. Sarı-Lacivertliler basında çıkan bu haberleri yalanlamazken Hırvatistan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Hırvatistan medyasında yer alan habere göre, Slaven Bilic ile Fenerbahçe her konuda anlaştı. Boşta olduğu için herhangi bir tazminat ödemeyecek Fenerbahçe'nin bu gelişmeyi önümüzdeki günlerde duyuracağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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