Son dakika: Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh ve Doğukan Sinik transferlerini duyurdu! Fenerbahçe'den de resmi açıklama...

Son dakika haberleri: Allahyar Sayyadmanesh ve Doğukan Sinik Hull City'de! Fenerbahçe ile Sakarya'da düzenlenecek olan hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörü Shota Arveladze ve sarı - lacivertli kulüpten yeni transfer edilen Ozan Tufan, basın toplantısında konuştu. Ilıcalı, toplantıda iki transferi birden duyurdu.

ÖNCE ACUN SONRA FENERBAHÇE AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, "Takımımıza bakıyorum neredeyse herkes milli futbolcu. Sağ önde İran Milli Takımı'nın futbolcusu (Allahyar) oynuyor." ifadelerini kullandıktan sonra Fenerbahçe de transferi resmen açıkladı.

Sarı - lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SÖZLEŞMESİ

Hull City ise Allahyar Sayyadmanesh ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Acun Ilıcalı ayrıca Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik transferinde de imza aşamasına gelindiğini ifade etti.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ

"DOĞUKAN SİNİK TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE"

"Transfer döneminde işimiz çok rast gidiyor. Olmaz dediğimiz oyuncular teklifimizi kabul ediyor, 3-4 takımı reddeden bir başka oyuncu bize sıcak bakıyor. Survivor finalinde reklam arasında yaptığım görüşmede 10-15 takımı reddetmiş bir oyuncunun bize sıcak baktığını gördüm. Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım."

"HAYALİM TÜRK HALKINI TEMSİL ETMEK"

"1 yıl önce bir hayalle yola çıktım. Hayalim İngiltere'de bir futbol kulübünün sahibi olmaktı. Bu yolda ilerlerken tek bir hedefim vardı o da başarı. İlk 6 ayda bir Hull City'de misafir gibiydik. Transfer döneminin başlaması ile bizim misafirlik sürecimiz de bitti. Benim hayalim Türk halkının yurt dışındaki temsilcisi olmak ve bu güzel şehrin insanlarını mutlu etmek. Benim hayalim Avrupa'nın bir ucundaki İngiltere ile Türk insanını birleştirebilir. Shota Arveladze'yi ilk seçeneğim olarak görüyordum. Onla görüştüğümde gözlerinde benim hayallerime olan inancını gördüm."

"OZAN BAŞARIYA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

"Sevgili Ozan Tufan, Fenerbahçe ile sorun yaşayınca ilk teklifimi ona yaptım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bu transfer için sağladığı kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ozan Tufan, hayallerini tam anlamıyla gerçekleştirememiş bir oyuncu. Onunla aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisi malum. İlk defa iş konuştuk, o da birkaç dakika sürdü. Ozan sadece başarıya odaklanmış durumda."

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

"Hayal ettiğim takım tam anlamıyla buydu. 3 oyuncuyla daha görüşmelerimiz ilerledi. Sıra dışı bir takım istiyorum. Birlikte üzülen, birlikte sevinen... Bir futbolcu bize uygun değilse dünyanın en iyi futbolcusu olsa dahi takımda görmek istemem. Galatasaray ve Beşiktaş ile de hazırlık maçı yapmak istiyoruz ancak bu sezon Fenerbahçe sezonu daha erken açtığı için ve takvimimiz uyuştuğu için bu sezon Fenerbahçe ile oynuyoruz."

"FATİH TERİM'E, SERGEN YALÇIN'A, EMRE BELÖZOĞLU'NA SORDUM"

"İlla Türkiye'den oyuncu alalım diye yola çıkmadık. Bu takım şu anda Türk takımı ancak bu sadece Türkler oynayacak demek değil. Premier Lig'e çıkarsak başka bir şeyden bahsedebiliriz, şu anda bazı oyunculara ulaşamıyoruz. Ozan'ı, Fatih Terim'e sordum; '1 dakika düşünme' dedi, Sergen Yalçın'a sordum; 'kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi' dedi, Emre Belözoğlu'na sordum; 'müthiş bir potansiyel' dedi. Daha fazla birine sormaya gerek duymadım."

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

"Sağ ön İran milli, iki forvetimiz milli, sol önümüz İngiliz milli, orta sahamız Türk milli ve Fildişi milli... Fena değiliz sanki. Ozan Tufan'ın Watford'da başarısız olduğu söyleniyor ancak Watford küme düştü. Çok da iyi bir planları olmadığı belli. Bunu Ozan Tufan'a mal etmek doğru değil. Takım iyiyse Ozan sizi yükseltir. Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan sevgili Ali Koç, şu anda günde 15-20 saat çabalıyor. Başkanlıkta belli bir tecrübe kazanmanız gerekiyor ve Ali Koç'un o dönemi atlattığını düşünüyorum. Başkanımız, Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna yakışıyor."

"FUTBOLCULAR GELMEK İSTEMEDİ"

"Galatasaray ve Beşiktaş'tan 1 futbolcu ile görüştük, kulüpleri izin verdi ancak futbolcular gelmek istemedi. Trabzonspor da aynı şekilde."



