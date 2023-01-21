SON DAKİKA: Icardi Antalyaspor maçında çılgına döndü, tüm takımı azarladı... İşte nedeni!

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadelenin ilk yarısında rakip kalede birçok tehlike yaratmayı başarsa da golü bir türlü bulamadı.

ICARDI GÜNDEM OLDU!

Mücadelenin ilk yarısı başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken, son haftalarda gösterdiği performansla ve hırslı oyunuyla taraftardan ve kenar yönetimden alkış toplayan Arjantinli golcü Mauricio Icardi'nin takım arkadaşlarına tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

"NEDEN PRES YAPMIYORSUNUZ"

Karşılaşmada ilk yarının son anlarına girilirken, Sergio Oliviera başta olmak üzere takım arkadaşlarına tepki gösteren golcü oyuncu "Neden pres yapmıyorsunuz" isyanında bulundu.

Icardi'nin bu hırslı tavırları Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.



