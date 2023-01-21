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SON DAKİKA: Icardi Antalyaspor maçında çılgına döndü, tüm takımı azarladı... İşte nedeni!

21.01.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ligin 20. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauricio Icardi gündem oldu. Mücadelenin golsüz geçilen ilk yarısında oldukça hırslı olduğu görülen yıldız oyuncunun takım arkadaşlarını azarlaması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Icardi Antalyaspor maçında çılgına döndü, tüm takımı azarladı... İşte nedeni!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadelenin ilk yarısında rakip kalede birçok tehlike yaratmayı başarsa da golü bir türlü bulamadı.

ICARDI GÜNDEM OLDU!

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Mücadelenin ilk yarısı başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken, son haftalarda gösterdiği performansla ve hırslı oyunuyla taraftardan ve kenar yönetimden alkış toplayan Arjantinli golcü Mauricio Icardi'nin takım arkadaşlarına tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

"NEDEN PRES YAPMIYORSUNUZ"

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Karşılaşmada ilk yarının son anlarına girilirken, Sergio Oliviera başta olmak üzere takım arkadaşlarına tepki gösteren golcü oyuncu "Neden pres yapmıyorsunuz" isyanında bulundu.

Icardi'nin bu hırslı tavırları Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.


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