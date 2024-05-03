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  4. SON DAKİKA: İnanılmaz son... Dolmabahçe'de Beşiktaş 90+7'de kazandı! Siyah-Beyazlılar Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

SON DAKİKA: İnanılmaz son... Dolmabahçe'de Beşiktaş 90+7'de kazandı! Siyah-Beyazlılar Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.05.2024 22:05
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Son dakika... Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 90+7. dakikada attığı golle 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

Süper Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Henüz 7. dakikasında 2 gol kaydedilen mücadele adeta gol düellosu şeklinde geçti.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 3-2 eşitlikle tamamlanırken 3 puan Beşiktaş'ın oldu.

Beşiktaş'ın golleri Colley, Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall gelirken, Rizespor'un gollerini Olawoyin ve Emirhan kaydetti.

MASUAKU SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

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Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.

Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

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