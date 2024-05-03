SON DAKİKA: İnanılmaz son... Dolmabahçe'de Beşiktaş 90+7'de kazandı! Siyah-Beyazlılar Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Henüz 7. dakikasında 2 gol kaydedilen mücadele adeta gol düellosu şeklinde geçti.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 3-2 eşitlikle tamamlanırken 3 puan Beşiktaş'ın oldu.

Beşiktaş'ın golleri Colley, Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall gelirken, Rizespor'un gollerini Olawoyin ve Emirhan kaydetti.

MASUAKU SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.

Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.





