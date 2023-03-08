Son dakika: İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den yılın transferi: Lucas Moura! İşte sözleşmesi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile karşılaşacağı ilk maçın hazırlıklarına da devam ediyor. Sezon sonu için de planlamasını yapan sarı - lacivertlilerin ilk hedefinin Lucas Moura olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER, HAZİRANA KALMIŞTI

Premier Lig ekibi Tottenham'da top koşturan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız için devre arasında nabız yoklayan Fenerbahçe, anlaşma sağlanamayınca oyuncunun transferini haziran ayına bırakmıştı.

ÜÇ YILLIK KONTRAT

İngiliz basını, sarı - lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle masaya oturduğunu ve Brezilyalı yıldızın 3 yıllık kontrat istediğini duyurdu.

PRENSİP ANLAŞMASI YAKIN

Yıllık ücret beklentisi yüksek olan Moura için Fenerbahçe'nin ikna çabalarının olumlu yönde gittiği ve prensip anlaşmasına varmak üzere olduğu kaydedildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Moura, gol ya da asist katkısı veremedi.



