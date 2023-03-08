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Son dakika: İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den yılın transferi: Lucas Moura! İşte sözleşmesi...

08.03.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için hazırlıklarına devam ediyor. Sezon sonu için de transfer planlamasını yapan sarı - lacivertlilerin gündemine Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura gelmişti. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin oyuncuyla yaptığı görüşmeyi ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Son dakika: İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den yılın transferi: Lucas Moura! İşte sözleşmesi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile karşılaşacağı ilk maçın hazırlıklarına da devam ediyor. Sezon sonu için de planlamasını yapan sarı - lacivertlilerin ilk hedefinin Lucas Moura olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER, HAZİRANA KALMIŞTI

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Premier Lig ekibi Tottenham'da top koşturan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız için devre arasında nabız yoklayan Fenerbahçe, anlaşma sağlanamayınca oyuncunun transferini haziran ayına bırakmıştı.

ÜÇ YILLIK KONTRAT

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İngiliz basını, sarı - lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle masaya oturduğunu ve Brezilyalı yıldızın 3 yıllık kontrat istediğini duyurdu.

PRENSİP ANLAŞMASI YAKIN

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Yıllık ücret beklentisi yüksek olan Moura için Fenerbahçe'nin ikna çabalarının olumlu yönde gittiği ve prensip anlaşmasına varmak üzere olduğu kaydedildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Moura, gol ya da asist katkısı veremedi.


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