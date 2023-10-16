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Son dakika: İngiltere, Sandro Tonali'nin o anını konuşuyor! 'Bu sarı kartta şike var!'

16.10.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: İtalya'da düzenlenen yasa dışı bahis skandalına birçok futbolcu ve kulüp karışmıştı. İlk olarak Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin ismi bu olayda yer almıştı. İki futbolcu da İtalyan polisi tarafından sorgulanmış ve telefon ile tabletlerine el konulmuştu. Sandro Tonali için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Newcastle'ın Aston Villa ile oynadığı maçta bahis şikesi yapıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: İtalya, bir süredir yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor. Yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen futbolculara ek olarak, bahis skandalına 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karışmıştı. Torino Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yasa dışı bahis soruşturması ülke gündemindeki yerini koruyor.

MAÇTA BAHİS ŞİKESİ Mİ VAR?

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Skandalda adı geçen futbolcular arasında yer alan Sandro Tonali'nin, Newcastle United ile Aston Villa'nın karşı karşıya geldiği maçta bahis şikesi yaptığı iddia edildi.

OYUNDAN ÇIKACAĞI ANDA DURDU VE...

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Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara gelmişti. Tonali, oyundan çıkacağı anda çizginin kenarına gelmiş ve bir süre beklemişti. Dördüncü hakemin uyarılarını görmezden gelen İtalyan futbolcu, sarı kartı gördükten sonra oyundan çıkmıştı.

Bu durumun ardından sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ve haber siteleri, Tonali'nin Aston Villa maçına kendisinin sarı kart göreceğine dair bahis oynadığını iddia etti.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

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Öte yandan Tonali'nin zor günler geçirdiği belirtildi. Tonali'nin kumar bağımlılığından tedavi olmayı kabul ettiği aktarıldı. Milli takım kampından ayrıldıktan sonra Milano'ya geçen Tonali'nin İngiltere'de olduğu bildirildi.

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