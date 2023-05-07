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Son dakika: İrfan Can Eğribayat'tan Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! 'Saçma saçma müzikler!', 'Çok iğrenç görünüyor!'

07.05.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Eğribayat'ın sözleri, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Son dakika: İrfan Can Eğribayat'tan Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! 'Saçma saçma müzikler!', 'Çok iğrenç görünüyor!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurdu.

Giresunsporlu futbolcuları ve camiayı sert sözlerle eleştiren Eğribayat'ın ifadeleri şu şekilde;

"Maçla ilgili konuşulacak bir şey yok. Maç sonunda yaşananları gördünüz. Saçma saçma müzikler. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her oynadığımız takım bize düşman oluyor. Giresunspor'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ceza almaktan da korkuyorum."

"Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız."

"Bundan sonra biz buna göre davranacağız. Ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler."

"Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz."

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