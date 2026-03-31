SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

SON DAKİKA | İrfan Can Kahveci'den Kosova'daki havai fişekli saldırıya tokat gibi cevap: "Türk milletini tanıyamadılar!"

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde bu akşam Kosova ile deplasmanda tarihi bir maça çıkıyor! Karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı kafilemizin konakladığı otelin önünde gece yarısı havai fişek patlatan holiganlara en sert tepki İrfan Can Kahveci'den geldi. Milli yıldızımız, "Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar! Daha da hırslandık" diyerek adeta meydan okudu. İşte o tarihi sözler...

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası biletini alabilmek için bu akşam saat 21.45'te deplasmanda Kosova ile adeta ölüm kalım maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşma öncesi çirkin bir provokasyonla karşı karşıya kaldı.

Ay-Yıldızlı kafilemizin konakladığı otelin çevresinde gece yarısı toplanan bir grup Kosovalı holigan, futbolcularımızın dinlenme ve uyku sürecini sabote etmek amacıyla art arda havai fişekler patlatarak hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TOKAT GİBİ CEVAP: "TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMAMIŞLAR GALİBA"

Yaşanan bu çirkin olay ve uyku bölünmesi, Milli oyuncularımızın moralini bozmak bir yana, içlerindeki ateşi daha da körükledi. Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen tecrübeli yıldızımız İrfan Can Kahveci, Kosovalı taraftarların bu eylemine tarihi bir meydan okumayla cevap verdi.

Yapılan saldırının kendilerini zerre kadar etkilemediğini vurgulayan İrfan Can, o tüyleri diken diken eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Açıkçası böyle bir şey bekliyorduk. Bizi bu tarz ucuz numaralarla düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba! Bu yaşananlar sayesinde daha da hırslandık, daha da motive olduk."

"BAZILARIMIZ ÇOCUKTUK, DÜNYA KUPASI HASRETİNİ BİTİRECEĞİZ"

Türkiye'nin 2002'den bu yana süren Dünya Kupası hasretine de değinen yıldız futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı: "İnşallah kazanacağız ve bu hasreti bitireceğiz. En son katıldığımızda bazılarımız henüz doğmamıştı, bazılarımız ise çocuktuk. Hepimizin en büyük hayali bu. Bu takımın başarabileceğine yürekten inanıyorum. Kazansak da kazanmasak da bu takımla, bu jenerasyonla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Tugay Kerimoğlu'ndan TFF Başkanı'na tarihi tepki: "94 kere o formayı giydim, en karakterli diyemezsin!"SON DAKİKA | Tugay Kerimoğlu'ndan TFF Başkanı'na tarihi tepki: "94 kere o formayı giydim, en karakterli diyemezsin!"
Egemen Korkmaz Hırvatistan maçında yere yığıldı!Egemen Korkmaz Hırvatistan maçında yere yığıldı!

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İrfan Can Kahveci milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Akaryakıta zam yolda: Tabelada değişim

Akaryakıta zam yolda: Tabelada değişim

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.