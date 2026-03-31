SON DAKİKA | İrfan Can Kahveci'den Kosova'daki havai fişekli saldırıya tokat gibi cevap: "Türk milletini tanıyamadılar!"

2026 FIFA Dünya Kupası biletini alabilmek için bu akşam saat 21.45'te deplasmanda Kosova ile adeta ölüm kalım maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşma öncesi çirkin bir provokasyonla karşı karşıya kaldı.

Ay-Yıldızlı kafilemizin konakladığı otelin çevresinde gece yarısı toplanan bir grup Kosovalı holigan, futbolcularımızın dinlenme ve uyku sürecini sabote etmek amacıyla art arda havai fişekler patlatarak hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TOKAT GİBİ CEVAP: "TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMAMIŞLAR GALİBA"

Yaşanan bu çirkin olay ve uyku bölünmesi, Milli oyuncularımızın moralini bozmak bir yana, içlerindeki ateşi daha da körükledi. Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen tecrübeli yıldızımız İrfan Can Kahveci, Kosovalı taraftarların bu eylemine tarihi bir meydan okumayla cevap verdi.

Yapılan saldırının kendilerini zerre kadar etkilemediğini vurgulayan İrfan Can, o tüyleri diken diken eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Açıkçası böyle bir şey bekliyorduk. Bizi bu tarz ucuz numaralarla düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba! Bu yaşananlar sayesinde daha da hırslandık, daha da motive olduk."

"BAZILARIMIZ ÇOCUKTUK, DÜNYA KUPASI HASRETİNİ BİTİRECEĞİZ"

Türkiye'nin 2002'den bu yana süren Dünya Kupası hasretine de değinen yıldız futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı: "İnşallah kazanacağız ve bu hasreti bitireceğiz. En son katıldığımızda bazılarımız henüz doğmamıştı, bazılarımız ise çocuktuk. Hepimizin en büyük hayali bu. Bu takımın başarabileceğine yürekten inanıyorum. Kazansak da kazanmasak da bu takımla, bu jenerasyonla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum!"