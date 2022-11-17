Son dakika: İskoçya maçında sakatlanmıştı! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

SON DURUMU

Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takımımızın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip; savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu Ay - Yıldızlılar'ın yarı sahasında kendisini yere bıraktı.

Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapılmıştı.

Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edememiş ve değişikliği istenmişti. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı.

