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Son dakika: İskoçya maçında sakatlanmıştı! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı...

17.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kadıoğlu, tedavisinin yapılması için milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek.

Son dakika: İskoçya maçında sakatlanmıştı! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı.

KADRODAN ÇIKARILDI

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Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

SON DURUMU

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Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

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A Milli Takımımızın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip; savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu Ay - Yıldızlılar'ın yarı sahasında kendisini yere bıraktı.

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Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapılmıştı.

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Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edememiş ve değişikliği istenmişti. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu İskoçya a milli takım

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