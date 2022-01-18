Son dakika: İsmail Kartal canlı yayında taktiği verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni sistemi

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira'nın yerine teknik direktör İsmail Kartal getirildi. Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini yaşayan deneyimli hoca düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE ÇATISI ALTINDA BANA GÜVEN VE DESTEK OLDUĞU SÜRECE GERİSİ DETAYDIR"

"Beni Fenerbahçe 'ye ikinci kez getiren başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim.

"OYUNCULARIMIZIN MENTAL OLARAK ENERJİSİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM"

Şu anda oyuncularımızın mental olarak enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim. Şu an yapmak istediğim tek şey, oyuncularımın mental seviyelerini kariyer seviyelerine yükseltmek. Fenerbahçe camiasının nasıl bir takım görmek istediğini biliyorum. En büyük sorunum zaman. Şu an zamanla yarışıyoruz.

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağız. Rakibi çok iyi biliyorum. Çok disiplinli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Altay maçını milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Bugün birlik ve beraberlik olma günü.

"BU OYUNCULAR DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"

Mesut Özil dünyaca çapında bir yetenek. Kendisiyle dün görüştüm. Kendisi de bu görüşmede çok mutlu oldu. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesut, İrfan Can, Nazım Sangare fark etmez. Hepsi bizim oyuncularımız.

"TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK POZİTİF FUTBOL OYNAYACAĞIZ"

4'lü tandem oynayacağız 4-1-4-1, 4-2-3-1 hepsi aynı yere çıkıyor. Taraftarımızı mutlu edecek pozitif futbol neyse onun gereğini yapacağız. Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. Bu işler zamanla birlikte oynayarak olacak. Biraz sabır gerekiyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Antalya maçında savunmayı iyi yaptık, hücumda iyi değildik ama 7-8 oyuncumuz yoktu. Onlar geri gelince farklı olacağız.

"ALTAY'IN 10 GÜN İÇERİSİNDE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Transfer konusunda önümüzdeki 2 maçtan sonra Başkanımız ile oturup her şeyi planlayacağız. Şu an için henüz bir şey konuşmadık. Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz. Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız? Dediğim gibi 2 maç sonra Başkanımızla oturup konuşacağız."

