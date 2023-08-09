Son dakika: İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap ve transfer açıklaması! Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın adını vererek...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamasına cevap veren Kartal; transfer, Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Lincoln Henrique gibi isimlerle ilgili de konuştu.
İşte Kartal'ın sözleri;
"Maribor; Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak."
"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor."
"Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Bu konularda 'Çalım atıldı' ifadesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan karakterli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz."
"Fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun olarak da neler yapabileceğimizi resmi maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe olacak."
"Lincoln'ün lisansını devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor."
"Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi gerekiyor. Böyle ayrıştırıcı sözlere gerek yok. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarını destekliyoruz."
"Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Pozitif oynayan bir takımız. Bu sezon Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. En büyük hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek."
"Tete, en başından beri bizim transfer listemizde yoktu. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Bize teklif edildi ancak hem ben uygun bulmadım hem kulübümüz uygun bulmadı. Bir de işin bonservis kısmı var. Tete ayarında veya daha üstün isimleri kadromuza katmak için uğraşıyoruz şu anda."
"Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı."