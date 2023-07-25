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Son dakika: İsmail Kartal, kritik maç öncesinde resmen açıkladı! Cengiz Ünder, kaleci ve transfer: 'Birkaçı yakında bitiyor!'

25.07.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı; takımının son durumu, transferler, Cengiz Ünder ve kaleci hamlesiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, kritik müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam; takımının son durumu, oyun sistemi, Cengiz Ünder ve kaleci transferi hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte Kartal'ın sözleri;

"YÜZDE 60 CİVARINDAYIZ"

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"İlk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik ve oyun felsefesi olarak %100 hazır değiliz. %50-60 civarında hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Milli Takım nedeniyle geç dönenler var, sakat olanlar var. Fizik olarak herkesi aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil."

"BU SENEKİ SİSTEM FARKLI"

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"Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız oyuncular ne istediğimizi biliyor. Yeni arkadaşlara da çok net istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Oyun felsefemizle ilgili inşallah güzel sinyaller veririz ve lige iyi başlarız."

"YAPACAĞIMIZ TRANSFERLER VAR"

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"Yaptığımız ve yapabileceğimiz transferler var. Başkanımız ve yöneticilerimiz sıkı bir şekilde görüşmeleri sürdürüyorlar. Aramızda geç gelen ve kadroya alamadığımız oyuncular var. Kadroya olmayabilirler ama en kısa sürede takıma kazandıracağız."

"YAKINDA BİTEBİLİR! KALECİ ALACAĞIZ..."

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"Birkaç transfer yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var. Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız."

"YABANCI KONUSUNDA HOCALAR DA İŞİN İÇİNDE OLMALI"

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"Yabancı konusunu konuşmaya kalkarsak, saatler sürebilir. Herkes şikayetçi. Burada bir ortak yol bulunması lazım. Başkanlar, teknik direktörler ve TFF bir toplantı yapmalı. Sadece başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörler de bu işin içinde olmalı."

"CENGİZ ÜNDER GİBİ..."

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"Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor."

"TADIC İLE BALIĞA GİDECEĞİZ"

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"Tadic çok pozitif bir çocuk. Balıkçı bir ailenin çocuğu olduğumu söyledim... O da balık tutmayı çok seviyormuş. O bana tuttuğu balıkları gösterdi ben de ona. Müsait bir zamanda çocuklarımızı da alarak onu Anadolu Kavağı'nda balık tutmaya götüreceğim."

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