SON DAKİKA: İsmail Kartal Moribor maçında yaşananlar sonrası sert konuştu! "Taraftarlarımıza haksızlık yapıldı, doğru bulmuyorum"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında oynanan ve Maribor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal yaptığı maç değerlendirmesinde maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan ve mücadelenin 32 dakika durmasına neden olan olaylara da değinen İsmail Kartal, "Gerginleşen ortamdan bizim taraftarlarımızı stadın dışına çıkarılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BİZDİK"

"Bizim taraftarın pankartı alındı, olaylar çıktı. Gerginleşen ortamda taraftarımızı stadyum dışına çıkartılması doğru değil. Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım."

