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SON DAKİKA: Maribor Fenerbahçe maçında ortalık karıştı maç durdu! Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar stattan çıkarıldı

17.08.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizde Fenerbahçe, deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısının oynandığı esnada ortalık karışırken, maç yarım saatten uzun süre dururken, olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz deplasmanda Maribor ile karşı karşıya gelirken, mücadelede ortalık karıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Maribor Maribor
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

ORTALIK KARIŞTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında mücadele 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile devam ederken, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

OLAYIN NEDENİ 'PANKART'

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Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi.

F.BAHÇELİ BAZI TARAFTARLAR ÇIKARILDI

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Yaşanan olaylar sonrası UEFA yetkilileri,Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

OYUN DEVAM ETTİ

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Yaşanan olayların maç yaklaşık 30 dakika dururken, hakem oyuncuları yeniden sahaya davet etti ve maç kaldığı yerden sürdü.

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