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Son dakika: İspanya çalkalanıyor! Barcelona neye uğradığını şaşırdı! 'Mafya!'

13.03.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi Real Madrid ile 9 puanlık farkı koruyan Katalan temsilcisi, stadyumda hiç beklemediği bir atmosferle karşı karşıya kaldı. Bilbao taraftarları, üzerinde Barcelona logosunun bulunduğu 'Mafya' yazılı kağıtları saha içine attı. İşte detaylar...

Son dakika: İspanya çalkalanıyor! Barcelona neye uğradığını şaşırdı! 'Mafya!'

Son dakika haberleri: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı. Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak. Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

BILBAO TARAFTARINDAN PROTESTO

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Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

"BARCELONA MAFYA!"

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Karşılaşmanın ilk yarısında Athletic Bilbaolu taraftarlar Katalan kulübüne karşı tezahürat ederken, bir grup da bordo mavili renklerle hazırladıkları Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ve hakemlerle ilgili bilgi almak için ödemenin yapıldığı şirketin sahibi eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın fotoğraflarının basılı olduğu, üzerinde "mafya" yazan kağıt parçalarını sahaya fırlattı.

REAL MADRID ACİL OLARAK TOPLANMIŞTI

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Real Madrid'in internet sitesinde duyurduğu haberde Real Madrid'in yetkin isimleri "acil" koduyla toplanmıştı. Başkan Florentino Perez ve yöneticilerin Barcelona'nın hakkındaki iddiayı değerlendireceği ve adımlarını belirleyeceği kaydedilmişti.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

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Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon Euro ödediğinin ortaya çıkmasının ardından Katalan ekibi küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya. İspanya Futbol Federasyonu, konuyla ilgili Katalan ekibiyle ilgili soruşturma başlatmıştı

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