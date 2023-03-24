Son dakika: İspanyollar, büyük sürprizi duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Isco için karşı karşıya...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışında da heyecan artarak devam etti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe, maç eksiğine rağmen farkı 6'ya indirerek yarışı kızıştırdı. İki ekibin transferde de kozlarını paylaştığı ortaya çıktı.

İspanyol basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği ismi duyurdu.

EZELİ RAKİPLERE TEKLİF EDİLDİ

Todofichajes'in haberine göre aralık ayında Sevilla'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü futbolcu Isco, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Ayrıca İspanyol yıldıza Flamengo ve LA Galaxy'nin de teklif yaptığı belirtildİ.

Isco'nun henüz kararını vermediği ancak Avrupa'da forma giymek istediği ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu aktarıldı.

İki ezeli rakibin ise transferi masaya yatırdığı ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.



