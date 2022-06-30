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Son dakika! İspanyollar duyurdu, G.Saray'da veda! "Sevilla'ya gitmek istiyorum"

30.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, şampiyonluk hasretini yeni hocası Okan Buruk ile dindirmek istiyor. İlk transfer hamlesini Abdülkerim Bardakcı ile yapan Sarı-Kırmızılı ekip, nokta transferler yapmak isterken takımdan gönderilecek bazı isimler de netleşmeye başladı. Öte yandan İspanyol basınından Brezilyalı savunmacı Marcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika! İspanyollar duyurdu, G.Saray'da veda! "Sevilla'ya gitmek istiyorum"
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle birlikte ortadan kalkan belirsizlik sonrası transfer çalışmaları hız kazanırken, ilk hamle geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig devlerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı ile gelirken, temaslar da hız kesmeden devam ediyor.

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada eksik mevkiler için hamleler yapılacağını belirtirken "Kamp yapacağız, hazırlık maçı oynayacağız. Bunları göreceğiz. Bizim de dışarıdan takip ettiğimiz, başkanımızın da bildiği bazı takviyelere ihtiyacımız var. Orta sahadaki eksiklerin üzerinde doğru şekilde çalışacağız. Yerli sayısını da hesaplamamız gerekiyor. Hem yerli hem de kaliteli, direkt etki edecek yabancı oyuncuları kadroya katmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYOLLAR DUYURDU!

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Gerek yabancı sınırı, gerekse kadroya yapılacak takviyelere kaynak oluşturmak için halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da akıbeti en çok merak edilen isimlerin başında ise 2019 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Brezilyalı savunmacı Marcao geliyor. 26 yaşındaki oyuncu için bir çok transfer iddiası ortaya atılırken, son olarak İspanya'da Sambacı oyuncu için flaş bir haber kaleme alında.

İMZA 5 YILLIK!

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İspanyol basınından EFE'nin, Sevilla kulübünden yakın kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Marcao ile Sevilla, 5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Endülüs kulübü, Marcao'yu direkt olarak 11'e düşündüğü ve kendisi gibi Brezilyalı olan Diego Carlos Santos'un yerini alacağının altını çizdi.

TEKLİF BELLİ OLDU!

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Galatasaray ile Sevilla arasında ise pazarlıkların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Sevilla'nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için 10 milyon Euro civarında bir teklifi olduğu ve kısa süre içerisinde pazarlıkların sonuçlanacağının altı çizildi.

"SEVILLA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

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Marcao'ya aynı dönemde Zenit de talip oldu. Brezilyalı futbolcu Rusya'da forma giymek istemediğini doğrudan belli etti. Tecrübeli stoper, Zenit'in kendisine yaptığı transfer teklifini "Kariyerim için Sevilla’ya gitmek istiyorum" diyerek reddetti.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

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26 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray'da vazgeçilmez isim oldu. Marcao hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent yönetiminde takıma ilk yazılan isimler arasında yer alırken geçtiğimiz sezon toplamda 38 müsabakada oynama şansı yakaladı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Sevilla'ya transfer olması için geri sayıma geçilen Marcao'nun sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ALTERNATİFİ DENAYER

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Öte yandan Milliyet Galaatsaray muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre; Marcao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Süper Lig devinde Marcao'nun vedasının ardından Belçikalı futbolcunun transfer edileceği öğrenildi.

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ!

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2017'de Avrupa'ya adım atan Marcao, Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. Parçalı formayla 141 resmi maça çıkan Marcao, Süper Lig şampiyonluk sevinci de yaşadı. Marcao, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.


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