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  4. Son dakika... MEB genelgesi sonrası İstanbul Valiliği'nden 'ders saati' kararı! 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Son dakika... MEB genelgesi sonrası İstanbul Valiliği'nden 'ders saati' kararı! 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
18.10.2024 15:36
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm il valiliklerine okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge göndermişti. MEB genelgesi sonrası İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değişti. İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Böylece söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

Son dakika... MEB genelgesi sonrası İstanbul Valiliği'nden 'ders saati' kararı! 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

Son dakika haberi! TRT Haber'in aktardığına göre, İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

MEB VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERMİŞTİ

AA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderilmişti.

Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarılmıştı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatılmıştı.

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Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi
nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılmıştı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istenmişti.

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