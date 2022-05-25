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Son dakika: İstanbulspor, Erzurumspor'u farklı mağlup etti ve final kapısını araladı!

25.05.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Eşleşmenin kazananı, Bandırmaspor - Eyüpspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

Son dakika: İstanbulspor, Erzurumspor'u farklı mağlup etti ve final kapısını araladı!
Ferhat Yazgan

Ferhat Yazgan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırladı.

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Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ferhat Yazgan, 63. dakikada Eduard Rroca, 75. dakikada Valon Ethemi ve 86. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. Erzurumspor'un sayıları ise 80. ve 90+6. dakikalarda Eren Tozlu'dan geldi.

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Bu sonucun ardından İstanbulspor, rövanş öncesinde büyük bir avantajı cebine koydu.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'un evinde oynanacak.

Bu eşleşmenin kazananı, Bandırmaspor - Eyüpspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

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