Son dakika: İstanbulspor, Erzurumspor'u farklı mağlup etti ve final kapısını araladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ferhat Yazgan, 63. dakikada Eduard Rroca, 75. dakikada Valon Ethemi ve 86. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. Erzurumspor'un sayıları ise 80. ve 90+6. dakikalarda Eren Tozlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, rövanş öncesinde büyük bir avantajı cebine koydu.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'un evinde oynanacak.

Bu eşleşmenin kazananı, Bandırmaspor - Eyüpspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

