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Son dakika: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

10.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider olarak tamamlayan Galatasaray play-off oynamadan direk son 16 turuna kaldı. Sarı kırmızılıların mart ayında karşılacağı muhtemel rakipleri haberimizde..

Son dakika: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turu öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off oynamaktan kurtuldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi. Son 16 turuna direkt katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'ndeki yeni formata göre grubunu lider bitiren takımlar son 16 turuna direkt katılıyor. Grubunu 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım ise son 16 turu öncesi Play-off oynayacak.

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Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit


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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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